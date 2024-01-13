Ковальчука упрекнули в несоответствии уровню КХЛ

Бывший игрок СКА Гайлик заявил, что Илья Ковальчук не соответствует уровню КХЛ

Бывший игрок СКА, бронзовый призер чемпионата СССР Юрий Гайлик оценил выступление нападающего «Спартака» Ильи Ковальчука в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Его слова приводит «РБ Спорт».

Гайлик упрекнул Ковальчука в несоответствии уровню КХЛ. «Я только одно могу сказать: не надо занимать чужие места. Если не можешь держать тот уровень, который сейчас в КХЛ, лучше закончить», — заявил он.

О возвращении Ковальчука в «Спартак» было объявлено 5 декабря. Нападающий подписал контракт с клубом до конца сезона. 12 января он набрал 400-е очко в КХЛ.

Ковальчук выступал в Национальной хоккейной лиге за несколько клубов больше десяти лет. Последней командой форварда был омский «Авангард», с которым он завоевал Кубок Гагарина. Спортсмен приостановил карьеру после сезона-2020/2021.