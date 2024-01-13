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21:33, 13 января 2024Спорт

Овечкин пропустит матч из-за травмы

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин пропустит матч с «Рейнджерс» из-за травмы

Фото: Charles LeClaire-USA TODAY Sports / Reuters

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин получил травму. Об этом команда сообщила в соцсети X.

Нападающий получил повреждение нижней части тела. Он пропустит матч против «Нью‑Йорк Рейнджерс» 13 января.

Ранее 38-летний хоккеист пропускал тренировки из-за проблем со здоровьем. По словам главного тренера «Вашингтона» Спенсера Карбери, Овечкин получил повреждение в матче 7 января. При этом агент Глеб Чистяков заявил, что с игроком все в порядке.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с клубом он выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.

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      Дарья Коршунова
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