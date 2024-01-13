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10:28, 13 января 2024Культура

Раскрыто состояние сбитого машиной поэта Рубинштейна

РИА Новости: состояние поэта Рубинштейна остается крайне тяжелым

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В состоянии 76-летнего российского поэта Льва Рубинштейна, которого в Москве сбила машина, не наблюдается положительной динамики. Информацию об этом раскрыли в НИИ скорой помощи имени Склифосовского агентству РИА Новости.

«Находится в экстренной реанимации, состояние крайне тяжелое», — сообщили в медицинском учреждении. Врачи продолжают бороться за жизнь поэта.

В пятницу, 12 января, появилась информация о том, что Рубинштейн ушел из жизни, однако вскоре его дочь это опровергла.

8 января водитель машины сбил поэта на улице Марьиной Рощи, после чего протащил его на капоте. Тогда отмечалось, что за последний год виновник случившегося 19 раз нарушал правила ПДД. В обстоятельствах случившегося разбирается полиция.

Позднее в сети появилась запись происшествия, на которой видно, что водитель не притормаживает перед пешеходным переходом и сбивает человека, который в тот момент идет по зебре. Очевидцы ДТП рассказали, что после столкновения Рубинштейн потерял сознание.

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      Полина Кислицына
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