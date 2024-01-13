В Госдуме назвали США рекордсменом по агрессивности

Депутат Шеремет предложил внести США в Книгу рекордов Гиннесса за агрессивность

США надо внести в Книгу рекордов Гиннесса за ее агрессивность и наибольшее количество иностранных интервенций. Такое предложение озвучил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

«США по праву должны занять заслуженное место в Книге рекордов Гиннесса как самая агрессивная страна, осуществившая наибольшее количество иностранных интервенций. Поэтому смешно и нелепо звучит, что Белый дом не заинтересован в войне, развязанной ими в Йемене», — сказал он.

По словам Шеремета, США неоднократно произносили подобные «дежурные фразы» и снова повторяются. Депутат отметил, что Вашингтон делал аналогичные заявления в отношении Ирака, Палестины, Украины, Афганистана, Вьетнама и Ливии, и этот «список можно перечислять до бесконечности».

«Во всем мире известен дипломатический подход США к таким вопросам. Он у них измеряется количеством выпущенных ракет и снарядов по назначенной ими стране-изгою, якобы не отвечающей их клише, стандартам и требованиям», — считает депутат. Шеремет подчеркнул, что нельзя расслабляться от «сладких речей, направленных на усыпление бдительности, для нанесения подлого удара в спину».

Таким образом депутат прокомментировал высказывание координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби, который заявил, что США не заинтересованы в войне в Йемене. Он утверждал, что президент страны Джо Байден пытается предотвратить любую эскалацию конфликта.

В ночь на 12 января США и Великобритания совершили первую атаку на столицу Йемена Сану, нанеся четыре авиаудара. Свои действия страны объяснили ответом на постоянные обстрелы транспортных и боевых кораблей в Красном море. Целью операции было лишение хуситов возможности атаковать суда. В ночь на 13 января они повторили атаку — на этот раз удар пришелся на северную часть Саны.

Постпред России в ООН Василий Небензя назвал удары по объектам хуситов в Йемене вооруженной агрессией группы стран против другого государства. Постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд в свою очередь объяснила эти действия необходимостью и заявила, что они соответствуют международному праву.