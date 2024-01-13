В Конгрессе припомнили Байдену критику Трампа после ударов по хуситам

Конгрессвумен Грин припомнили Байдену критику Трампа после ударов по хуситам

Президент США Джо Байден, решив нанести удары по Йемену, забыл свою собственную критику в адрес Дональда Трампа. Об этом сообщила член палаты представителей США, республиканка Марджори Тейлор Грин на своей странице в социальной сети X.

Чиновница опубликовала скриншот поста Байдена от 6 января 2020 года, в котором он раскритиковал Трампа за возможное вовлечение США в конфликт с Ираном из-за гибели генерала Касема Сулеймани. Байден заявил, что Трамп не имел полномочий втягивать Соединенные Штаты в войну с Ираном без одобрения конгресса.

«Джо, вероятно, забыл…» — написала Грин.

США и Великобритания начали бомбить Йемен в ночь на 12 января. Как заявил Джо Байден, обстрел хуситов должен продемонстрировать «неотвратимый ответ на враждебные акты против свободы морской навигации». В свою очередь, МИД Йемена заявил, что Лондон и Вашингтон заплатят высокую цену за удары по стране.