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04:53, 13 января 2024Мир

В Конгрессе припомнили Байдену критику Трампа после ударов по хуситам

Конгрессвумен Грин припомнили Байдену критику Трампа после ударов по хуситам
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Джо Байден, решив нанести удары по Йемену, забыл свою собственную критику в адрес Дональда Трампа. Об этом сообщила член палаты представителей США, республиканка Марджори Тейлор Грин на своей странице в социальной сети X.

Чиновница опубликовала скриншот поста Байдена от 6 января 2020 года, в котором он раскритиковал Трампа за возможное вовлечение США в конфликт с Ираном из-за гибели генерала Касема Сулеймани. Байден заявил, что Трамп не имел полномочий втягивать Соединенные Штаты в войну с Ираном без одобрения конгресса.

«Джо, вероятно, забыл…» — написала Грин.

США и Великобритания начали бомбить Йемен в ночь на 12 января. Как заявил Джо Байден, обстрел хуситов должен продемонстрировать «неотвратимый ответ на враждебные акты против свободы морской навигации». В свою очередь, МИД Йемена заявил, что Лондон и Вашингтон заплатят высокую цену за удары по стране.

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      Юлия Мискевич
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