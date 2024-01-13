В НАТО допустили возможность продолжения конфликта на Украине после 2025 года. Почему Киев отказывается от перемирия?

Замгенсека НАТО Джоанэ: конфликт на Украине не закончится даже в 2025 году

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ призвал готовиться к тому, что конфликт Украины и России будет длиться еще долго и, возможно, не закончится даже в 2025 году.

Мы нигде не видим военной способности одержать решающую победу тем или иным способом. Мы ожидаем затяжную войну с небольшими наступлениями, контрнаступлениями, с завоеванием и потерей территорий Мирча Джоанэ Заместитель генерального секретаря НАТО

Джоанэ также заявил, что Североатлантический альянс продолжит оказывать поддержку украинской стороне. Он добавил, что важно не допустить возможного приближения российских военных к румынской границе.

Зеленский выступил против прекращения огня

На пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом во время визита в Таллин украинский лидер Владимир Зеленский выступил против прекращения огня.

Временное прекращение огня пойдет на пользу только России и не приведет к политическому диалогу Владимир Зеленский Президент Украины

Президент Украины добавил, что в ближайшее время Киев не планирует делать паузу в боевых действиях. Политик считает, что перемирие даже на два-три года приведет к том, что Россия просто «переедет» Украину.

Зеленский отметил, что украинская сторона будет принимать решение о перемирии, исходя исключительно из собственных интересов. Он также отметил, что партнеры не успевают наполнять склады Украины вооружением, но тем не менее помогают.

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин, в свою очередь, призвал власти страны начать переговоры по прекращению военного конфликта с Россией в ближайшее время. По его мнению, в противном случае ракетные удары по территории страны будут продолжаться дальше и нанесут значительный ущерб украинской экономике и инфраструктуре.

Политолог подчеркнул, что массированные обстрелы продемонстрировали уязвимость украинской системы противовоздушной обороны и назвал ее «по сути, дырявой».

Россия заявила о готовности к переговорам на своих условиях

1 января президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к мирным переговорам с Киевом, но только на своих условиях. По мнению политика, на сегодняшний день началу переговорного процесса мешает позиция западных государств, которые пытаются с помощью Украину уничтожить Россию.

Суть проблемы не в Украине. А в тех, кто руками Украины пытается уничтожить Россию. Вот в чем проблема. Но у них ничего не получится. Это просто исключено. Просто абсолютно исключено. И я думаю, что осознание этого постепенно приходит и риторика меняется Владимир Путин Президент России

Российский лидер также добавил, что у Москвы нет желания «воевать бесконечно», но при этом сдавать свои позиции она не собирается.

В декабре, в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией, президент России заявил, что конфликт на Украине похож на гражданскую войну между братьями. Он назвал это трагедией.

По его словам, российскую сторону вынудили начать спецоперацию. Он добавил, что к боевым действиям, в частности, привело стремление Запада еще сильнее приблизится к российским границам и принять Украину в НАТО.