Голевая передача Кузяева помогла его клубу выиграть матч чемпионата Франции

Голевая передача Далера Кузяева помогла «Гавру» обыграть «Лион»

«Гавр» на своем поле обыграл «Лион» в матче 18-го тура чемпионата Франции по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 14 января, и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Победу «Гавру» помогла одержать голевая передача российского полузащитника Далера Кузяева, который на 62-й минуте ассистировал Кристоферу Опери. Кроме того, в составе победителей голами отметились Готье Льорис и Эммануэль Сабби. У «Лиона» отличился Александр Ляказетт.

«Гавр» набрал 22 очка, команда находится на 11-м месте в турнирной таблице. В активе «Лиона» 16 очков, команда занимает 16-ю позицию.

Кузяев перешел в «Гавр» 12 июля прошлого года, до этого он играл за «Зенит». Соглашение с россиянином рассчитано на два года. В нынешнем сезоне он забил два мяча и сделал одну голевую передачу в 18 матчах чемпионата Франции.