Лидер «Хезболлы» высказался об агрессии США против Йемена

Лидер «Хезболлы» Насрулла: США совершили ошибку, отдав приказ об атаке Йемена

Лидер ливанской шиитской партии «Хезболла» Хасан Насрулла заявил, что Джо Байден совершил ошибку, отдав приказ об атаке территорий Йемена. Такое мнение он высказал в телеобращении к участникам митинга в Бейруте, пишет ТАСС со ссылкой на трансляцию телеканала Al Manar.

По мнению политика, действия США продиктованы надеждой на то, что удары крылатыми ракетами смогут остановить бойцов-хуситов в Красном море. При этом лидер «Хезболла» заявил, что «президент Байден и его окружение скоро поймут, что совершили ошибку, начав агрессию против Йемена». «Действия американцев свидетельствуют о том, что они не знают народ этой арабской страны и его волю к сопротивлению», — отметил он.

Насрулла подчеркнул, что йеменцы будут нападать на все корабли в Красном море, которые направляются в Израиль и так продолжится до тех пор, пока «израильская агрессия в секторе Газа» не прекратится.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что резолюция Совета Безопасности (СБ) ООН по Красному морю не дает никакого права наносить удары по Йемену.

США и Великобритания нанесли массированный удар по столице Йемена Сане 12 января. Премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак уточнил, что небоевую поддержку оказали Нидерланды, Канада и Бахрейн.