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20:14, 14 января 2024Мир

Лидер «Хезболлы» высказался об агрессии США против Йемена

Лидер «Хезболлы» Насрулла: США совершили ошибку, отдав приказ об атаке Йемена

Фото: US Central Command via X / Reuters

Лидер ливанской шиитской партии «Хезболла» Хасан Насрулла заявил, что Джо Байден совершил ошибку, отдав приказ об атаке территорий Йемена. Такое мнение он высказал в телеобращении к участникам митинга в Бейруте, пишет ТАСС со ссылкой на трансляцию телеканала Al Manar.

По мнению политика, действия США продиктованы надеждой на то, что удары крылатыми ракетами смогут остановить бойцов-хуситов в Красном море. При этом лидер «Хезболла» заявил, что «президент Байден и его окружение скоро поймут, что совершили ошибку, начав агрессию против Йемена». «Действия американцев свидетельствуют о том, что они не знают народ этой арабской страны и его волю к сопротивлению», — отметил он.

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Насрулла подчеркнул, что йеменцы будут нападать на все корабли в Красном море, которые направляются в Израиль и так продолжится до тех пор, пока «израильская агрессия в секторе Газа» не прекратится.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что резолюция Совета Безопасности (СБ) ООН по Красному морю не дает никакого права наносить удары по Йемену.

США и Великобритания нанесли массированный удар по столице Йемена Сане 12 января. Премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак уточнил, что небоевую поддержку оказали Нидерланды, Канада и Бахрейн.

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      Алиса Дмитриева
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