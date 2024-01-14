Захарова заявила об отсутствии права на военные удары по Йемену

Захарова: резолюция СБ ООН не дает никакого права нанесения ударов по Йемену

Резолюция Совета Безопасности (СБ) ООН по Красному морю не дает никакого права нанесения ударов по Йемену. Об отсутствии оснований для атаки на это государство Ближнего Востока в эфире телеканала «Россия-1» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам дипломата, эта резолюция не дает оснований «даже думать о том, что кто-то имеет право наносить какие-то удары».

Ранее о последствиях военных ударов США и Великобритании по Йемену предупредили представители российского посольства в этой стране. Они отметили, что атаки угрожают дальнейшим ухудшением положения населения Йемена.

США и Великобритания нанесли массированный удар по столице Йемена Сане 12 января. Премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак уточнил, что небоевую поддержку оказали Нидерланды, Канада и Бахрейн.

