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16:58, 14 января 2024Мир

Захарова заявила об отсутствии права на военные удары по Йемену

Захарова: резолюция СБ ООН не дает никакого права нанесения ударов по Йемену
СюжетУдары США и Великобритании по Йемену

Фото: US Central Command via X / Reuters

Резолюция Совета Безопасности (СБ) ООН по Красному морю не дает никакого права нанесения ударов по Йемену. Об отсутствии оснований для атаки на это государство Ближнего Востока в эфире телеканала «Россия-1» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам дипломата, эта резолюция не дает оснований «даже думать о том, что кто-то имеет право наносить какие-то удары».

Ранее о последствиях военных ударов США и Великобритании по Йемену предупредили представители российского посольства в этой стране. Они отметили, что атаки угрожают дальнейшим ухудшением положения населения Йемена.

США и Великобритания нанесли массированный удар по столице Йемена Сане 12 января. Премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак уточнил, что небоевую поддержку оказали Нидерланды, Канада и Бахрейн.

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      Алина Черненко
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