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15:41, 14 января 2024Мир

Российское посольство предупредило о последствиях военных ударов по Йемену

Посольство РФ: удары коалиции по Йемену угрожают ухудшением положения населения

Фото: Sgt Lee Goddard / UK MOD / Reuters

Военные удары коалиции во главе с США и Великобританией по объектам в Йемене угрожают дальнейшим ухудшением положения населения страны. О таких последствиях предупредили представители российского посольства в Йемене, комментарий по ситуации приводится в Telegram-канале МИД России.

В ведомстве напомнили, что США и Великобритания нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду объектов на территории Йемена 12 января.

Власти США и Соединенного Королевства назвали эту атаку ответом на угрозы свободе судоходства в Красном море. Уточнялось, обстрелы велись по столице страны Сане и портовым городам. В ответ хуситы пообещали поджечь весь регион.

Как указали представители группировки, 11 человек стали жертвами 73 ударов союзников по столице страны Сане и портовым городам Йемена.

Премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак рассказал, что небоевую поддержку операции в Йемене оказали Нидерланды, Канада и Бахрейн.

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      Анна Щербакова
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