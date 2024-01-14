В российском городе провели эвакуацию жителей после коммунального ЧП

В пригороде Екатеринбурга провели эвакуацию жителей после коммунального ЧП

В пригороде Екатеринбурга Заречном провели эвакуацию жителей после коммунального ЧП. Об этом сообщает Ura.ru.

Сама авария произошла 13 января, она коснулась жителей нескольких многоквартирных домов. Днем 14 января им было предложено проехать во временные пункты обогрева. Где людей готовы забрать автобусы и где их разместят, сообщил мэр города Андрей Захарцев.