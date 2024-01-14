В Швеции захотели усилить контроль над гражданскими судами на Балтике

Глава ВМС Швеции Хаслум выступила за усиление контроля судов в Балтийском море

Глава Военно-морских сил (ВМС) Швеции контр-адмирал Ева Скуг Хаслум заявила, что считает необходимым усилить контроль над гражданскими судами в акватории Балтийского моря ради усиления безопасности жизни людей. Об этом она заявила в интервью газете Dagens Nyheter.

«Я часто думаю, насколько строг контроль в аэропорту по сравнению с контролем на море. Представьте, что на борту парома с тысячами пассажиров произойдет теракт. Какие последствия это будет иметь, в том числе и для всей отрасли в долгосрочной перспективе? Я воспринимаю ситуацию на Балтике как напряженную и чрезвычайно хрупкую. Мы сейчас в гораздо большей степени настороже, нежели 5-6 лет назад, и практически постоянно готовы к тому, что что-то случится», — выступила она.

Хаслум также призвала «как можно скорее устранить недостатки в обеспечении безопасности», назвав пассажирские паромы и торговые суда «наиболее уязвимыми объектами».

Ранее стало известно, что Швеция начала строительство первых за два десятилетия подводных лодок. «66-метровые дизель-электрические подводные лодки, которые будут спущены на воду в 2027 и 2028 годах и названы Blekinge и Skåne, предназначены для патрулирования восточных рубежей НАТО в Балтийском море, а также для отслеживания и противодействия поступкам Москвы на фоне постоянно ухудшающихся отношений между Россией и Европой», — сказано в материале.