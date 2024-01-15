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07:08, 15 января 2024Наука и техника

Китайскую ракету-носитель Lijian-2 запустят в 2025 году

CAS Space: первый запуск ракеты-носителя Lijian-2 состоится в 2025 году

Фото: Sun Haiying / Globallookpress.com

Новую китайскую ракету-носитель Lijian-2 со спутниками на борту запустят в 2025 году. Об этом сообщила компания-разработчик CAS Space, передает ТАСС.

В ходе первого запуска на орбиту планируют вывести несколько спутников, которые обеспечат предоставление интернет-услуг. Это решение CAS Space совместно с Исследовательским институтом по микроспутникам при Китайской академии наук утвердили на форуме, который прошел в январе в Шанхае.

Отмечается, что на форуме стороны обсуждали проекты, связанные с более экономичными средствами доставки грузов на орбиту.

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Взлетная масса Lijian-2 составляет 628 тонн, а тяга силовой установки — 766 тонн. Ракета на жидком топливе длиной 53 метра способна выводить до 7,8 тонны полезной нагрузки на солнечно-синхронную орбиту, а на низкую околоземную орбиту носитель может вывести 12 тонн грузов.

Ранее в январе в Китае впервые запустили коммерческую ракету Gravity-1. На борту носителя, который запустили с платформы в Желтом море, находилось три спутника Yunyao-1 № 18, № 19 и № 20.

В том же месяце стало известно, что китайская компания LandSpace планирует в 2025 году запустить многоразовые ракеты-носители и нарушить монополию американской SpaceX в этой сфере.

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      Даниил Иринин
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