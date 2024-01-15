Шторм на Черном море задержал поставки турецких яиц в Россию

Поставки турецких яиц в Россию отложили до 20 января из-за шторма на Черном море

Партия яиц из Турции в количестве 900 тысяч штук будет доставлена в Россию до 20 января, причиной задержки являются погодные условия в порту Новороссийска. Об этом со ссылкой на «Объединенную зерновую компанию» (ОЗК) сообщает РИА Новости.

Минсельхоз анонсировал прибытие партии 15 января, но сильный шторм на Черном море сделал работу порта невозможной. В Турции таможенное оформление партии завершено.

Ранее стало известно, что высокие волны остановили экспорт нефти из Новороссийска. С 14 января погрузка была остановлена, при этом в ближайшие дни условия ухудшатся.

Российские власти разрешили беспошлинный ввоз в страну в период с 1 января по 30 июня текущего года 1,2 миллиарда яиц. Поводом для такого решения стал резкий рост цен на продукт. С помощью импорта и увеличения предложения в правительстве рассчитывают сбить ценовое давление.

Однако гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева назвала нормальным, справедливым и адекватным установившийся уровень цен на яйца в районе 110-125 рублей за десяток. По его словам, поставки из-за рубежа не повлияют на цены, поскольку закупают продукт там не дешевле, чем в России.

Между тем в Кировской области к борьбе с высокими ценами на яйца подключили полицию. Глава региона Александр Соколов поручил отдать правоохранителям результаты внутренних проверок.