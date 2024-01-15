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19:17, 15 января 2024Экономика

Россия остановила поставки нефти по Черному морю

Reuters: Россия остановила отгрузку нефти в порту Новороссийска из-за шторма

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

С воскресенья, 14 января, Россия остановила поставки нефти через Новороссийск в связи со штормом в Черном море. На следующий день отгрузку остановил и Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) через свой терминал в городе. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

По данным Гидрометцентра, в ночь на 15 января у берегов Новороссийска волны достигали высоты трех метров. С 16 января высота волн вырастет до четырех метров. Непогода может оказывать существенное влияние на поставки. Так, в ноябре прошлого года отгружать нефть в Новороссийске не удавалось 12 дней.

Ранее сообщалось, что по итогам первой недели января объемы суточных поставок российской нефти по морю упали на 500 тысяч баррелей, до 3,28 миллиона. Этот показатель на 300 тысяч баррелей ниже среднего уровня морского нефтеэкспорта в мае-июне 2023 года, что полностью соответствует обязательствам, взятым Россией в рамках соглашения ОПЕК+

По итогам 2023 года средняя цена российского сорта нефти Urals, по данным Минфина, составила 62,99 доллара за баррель, что на 13,1 доллара меньше, чем годом ранее. Отдельно в декабре она составляла 64,23 доллара за баррель.

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      Платон Щукин
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