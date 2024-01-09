Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
15:41, 9 января 2024Экономика

Морские поставки российской нефти резко упали

Bloomberg: поставки российской нефти морем упали на 120 тысяч баррелей за месяц

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

По итогам первой недели января 2024 года объемы суточных морских поставок российской нефти сократились в общей сложности на 120 тысяч баррелей в сутки и достигли уровня примерно в 3,34 миллиона баррелей в день. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные данные по отслеживанию судов.

Речь идет о сокращении суточного показателя за последние четыре недели. В свою очередь, более волатильное недельное значение снизилось еще в большей степени — на 500 тысяч баррелей в день — и опустилось до уровня в 3,28 миллиона баррелей в сутки. Последний показатель оказался на 300 тысяч баррелей ниже среднего уровня морского нефтеэкспорта, зафиксированного в мае-июне 2023 года. Таким образом, Россия пока полностью придерживается взятого на себя в рамках ОПЕК+ обязательства по сокращению экспорта сырья в начале 2024 года.

Материалы по теме:
В Красном море обстреливают суда. Почему из-за этого вырастут цены на товары по всему миру?
В Красном море обстреливают суда. Почему из-за этого вырастут цены на товары по всему миру?
21 декабря 2023
Война Израиля и ХАМАС взвинтила цены на оружие и нефть. Как боевые действия повлияли на мировую экономику?
Война Израиля и ХАМАС взвинтила цены на оружие и нефть. Как боевые действия повлияли на мировую экономику?
10 октября 2023

При этом вся российская нефть, предназначенная азиатским покупателям в начале 2024 года, проходила через акваторию Красного моря, несмотря на сохраняющиеся риски ракетных атак со стороны йеменских повстанцев-хуситов военизированной группировки «Ансар Алла». Речь идет в первую очередь о поставках сырья для Индии и Китая, заключили эксперты.

Ранее в Минфине сообщили о резком снижении средней цены российской нефти Urals. По итогам 2023 года стоимость сырья находилась на уровне 62,99 доллара за баррель, хотя в 2022-м составляла в среднем 76,09 доллара. Таким образом, за минувший год средняя цена Urals сократилась сразу на 13,1 доллара.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Шойгу отчитался о ходе СВО. Как будут действовать российские войска в 2024 году?

      Стало известно о покупке Роналду особняка на «острове миллиардеров»

      Россиянин расчленил гостью после ссоры

      В России запретили продажу детям алкогольного мороженого

      Еще два украинских беспилотника перехвачены в небе над российскими регионами

      На Западе подтвердили проведение секретной встречи по «формуле мира» Зеленского

      Росстат назвал ожидаемую продолжительность жизни в России к 2045 году

      Аналитик допустил резкий скачок курса доллара

      Пассажир летевшего с оторванной дверью самолета назвал рейс разверзшимся адом

      Злоумышленники повредили газопровод на севере Германии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости