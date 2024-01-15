В регионе России правоохранителям отдадут результаты проверок производителей яиц

В Кировской области данные проверок производителей яиц получат правоохранители

Губернатор Кировской области Александр Соколов поручил отдать правоохранителям результаты внутренних проверок, проведенных властями в отношении производителей куриных яиц, сообщается в его Telegram-канале. По словам политика, передадут данные «сегодня же», а поддерживать в регионе будут тех, кто «работает из принципа солидарности с жителями».

Соколов назвал недостаточным произошедшее снижение цен на яйца на пять процентов и поручил создать в регионе рабочую группу по контролю над стоимостью продовольственных товаров и топлива. Говоря о ценах на яйца, он посетовал, что «поставщики решили получить сверхприбыли», а также пообещал о всех фактах завышения цен сообщать в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

В середине декабря прошлого года на фоне роста цен на яйца и куриное мясо глава другого региона, губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил о «неперспективности» объяснений его подорожанием топлива и ветеринарных препаратов. Глава региона тогда указал, что стоимость остального продовольствия остается прежней, а «борщевой набор и вовсе дешевеет», поэтому он не возражает, если надзорные органы «пристально посмотрят» на такую ситуацию.

Куриные яйца в 2023 году подорожали в России более чем в полтора раза. На фоне этого ФАС стала возбуждать дела на производителей этой продукции в ряде российских регионов. При этом сообщалось также о заключении на местах соглашений о стабилизации цен на яйца, благодаря которым цены на них уже начали падать. Российские власти также принимают различные меры, направленные на стабилизацию рынка. В частности, было решено с 1 января 2024 года обнулить на полгода таможенные пошлины на ввоз в страну 1,2 миллиарда яиц из дружественных стран.