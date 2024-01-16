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11:17, 16 января 2024Россия

Губернатор раскрыл последствия падения обломков беспилотника в Белгороде

Губернатор Гладков: при падении обломков дрона в Белгороде повреждены два дома
Архивное фото

Архивное фото. Фото: РИА Новости

В результате падения обломков беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгороде оказались повреждены два частных домовладения. Последствия падения элементов дрона раскрыл губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Обломки украинского беспилотника самолетного типа посекли надворные постройки частных домов и оконные проемы, уточнил губернатор. Он добавил, что в результате происшествия никто не пострадал.

В Белгородской области в ночь на вторник, 16 января, система противовоздушной обороны (ПВО) сбила несколько беспилотников. Сначала Минобороны сообщило о поражении одного беспилотного аппарата, затем — еще о четырех.

Помимо этого, под удар попала Воронежская область. Там один из сбитых в регионе беспилотиков упал на жилой дом, пострадал ребенок. В Воронеже для ликвидации последствий попытки атаки ввели режим ЧС.

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      Анастасия Шейкина
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