Губернатор раскрыл последствия падения обломков беспилотника в Белгороде

Губернатор Гладков: при падении обломков дрона в Белгороде повреждены два дома

В результате падения обломков беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгороде оказались повреждены два частных домовладения. Последствия падения элементов дрона раскрыл губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Обломки украинского беспилотника самолетного типа посекли надворные постройки частных домов и оконные проемы, уточнил губернатор. Он добавил, что в результате происшествия никто не пострадал.

В Белгородской области в ночь на вторник, 16 января, система противовоздушной обороны (ПВО) сбила несколько беспилотников. Сначала Минобороны сообщило о поражении одного беспилотного аппарата, затем — еще о четырех.

Помимо этого, под удар попала Воронежская область. Там один из сбитых в регионе беспилотиков упал на жилой дом, пострадал ребенок. В Воронеже для ликвидации последствий попытки атаки ввели режим ЧС.