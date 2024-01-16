На Украине отказались блокировать законопроект о легализации марихуаны

Парламент Украины отказался блокировать законопроект о легализации марихуаны

Парламент Украины отказался блокировать законопроект о легализации медицинской марихуаны. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Рада разблокировала подписание законопроекта о медицинском каннабисе. Блокировочное постановление провалено», — написал он.

Ранее сообщалось, что на Украине намерены легализовать медицинскую марихуану, чтобы помочь солдатам лучше справляться с последствиями участия в боевых действиях, в частности, с посттравматическим стрессовым расстройством.

В декабре бывший премьер-министр страны, лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что планирует обжаловать законопроект о легализации медицинского каннабиса. По ее словам, фракция намерена обратиться в Конституционный суд. Она отметила, что использование медицинских препаратов на основе каннабиса разрешено в стране давно и не требуют принятия дополнительных мер.

Позднее Тимошенко внесла в Верховную Раду предложение об отмене решения парламента о принятии закона, легализующего медицинский каннабис.