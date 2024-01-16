Передача Капризова помогла «Миннесоте» разгромно победить в матче НХЛ

Передача Капризова помогла «Миннесоте» разгромить Айлендерс в матче НХЛ

«Миннесота Уайлд» разгромила «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев площадки. Победить «Миннесоте» помогли голы Матса Цуккарелло, Коннора Девара и Маркуса Фолиньо, а также дубль Джоэля Эрикссона. Российский форвард команды Кирилл Капризов отметился результативной передачей.

«Миннесота» набрала 41 очко в 43 матчах и располагается на седьмой строке турнирной таблицы Центрального дивизиона Западной конференции. «Айлендерс» с 48 очками идут пятыми в Столичном дивизионе Восточной конференции.

Ранее стало известно, что Капризов примет участие в Матче звезд НХЛ. Также в список от лиги вошли вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин и нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. Болельщики добавили в него голкиперов Сергея Бобровского («Флорида Пантерс») и Александра Георгиева («Колорадо Эвеланш»).