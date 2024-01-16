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17:28, 16 января 2024Россия

Путин впервые высказался о людях без штанов «на каких-то мероприятиях»

Путин заявил о разных ценностях участников СВО и тех, кто прыгает без штанов

Фото: Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Pool / Reuters

У участников специальной военной операции (СВО) и мероприятий, где прыгают без штанов, — разные ценности. Об этом заявил президент России Владимир Путин, видео с его заявлением опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

По заявлению главы государства, люди, которые возвращаются из зоны СВО, имеют иной взгляд на жизнь. «Люди, которые решаются пойти туда, проходят это горнило, очень многие жизненные приоритеты выстраиваются по-другому. Тут уже не будешь без штанов на каком-то мероприятии прыгать», — заявил глава государства.

Путин впервые высказался о мероприятиях, на которые участники приходят без штанов. Это заявление было сделано после скандала, вызванного голой вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой. В первый день мероприятие посетили звезды российского шоу-бизнеса. Дресс-код предполагал минимум одежды. Фото и видео с вечеринки попали в сеть и вызвали общественное возмущение. С осуждением мероприятия выступали в том числе участники СВО.

После этого участники вечеринки, в частности, Дима Билан, Лолита, Филипп Киркоров, Aнна Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) и сама Ивлеева, лишились рекламных контрактов и столкнулись с отменой концертов.

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      Марк Леонов
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