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19:36, 16 января 2024Путешествия

В Финляндии заявили о планах не открывать границу с Россией в феврале

Ilta-Sanomat: Финляндия не откроет КПП на границе с Россией в феврале

Фото: Lauri Heino / Globallookpress.com

В Финляндии заявили о планах не открывать контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией в феврале. Об этом сообщает местное издание Ilta-Sanomat.

В источнике говорится, что власти страны не уверены, возможно ли вообще найти долгосрочное решение проблемы с нелегальной миграцией на границе.

Ранее финские власти решили подготовить закон о пограничной процедуре для беженцев на границе с Россией. Глава МВД Финляндии Мари Рантанен заявила, что сроки завершения работы над ним пока сложно оценить.

В январе правительство Финляндии продлило закрытие границы с Россией до 11 февраля. Решение было принято на общем заседании Госсовета.

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      Алина Черненко
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