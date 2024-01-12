Финляндия подготовит закон о процедуре для беженцев на границе с Россией

МВД Финляндии: страна готовит закон о процедуре для беженцев на границе с РФ

Финские власти решили подготовить закон о пограничной процедуре для беженцев на границе с Россией. Об этом заявила глава МВД Финляндии Мари Рантанен, ее слова приводит РИА Новости.

По словам министра, сроки завершения работы над подготовкой закона пока сложно оценить. Она уточнила, что ведется поиск доступных юридических инструментов, которые позволят сохранить права просителей убежища и не ограничат свободное передвижение через границу страны. При этом Рантанен посчитала, что этот закон не сможет решить все имеющиеся проблемы.

Ранее стало известно, что правительство Финляндии продлило закрытие границы с Россией до 11 февраля. Уточняется, что такое решение было принято 11 января на общем заседании Госсовета.

До этого глава МВД Финляндии заявила, что финско-российская граница должна оставаться закрытой, поскольку ситуация с беженцами не улучшилась. По ее словам, есть риск, что «Россия продолжит заниматься подобной деятельностью, если граница будет открыта».

В настоящее время все пропускные пункты на границе с Россией закрыты по решению финских властей, принятому из-за наплыва беженцев. Через границу пропускают только грузовой транспорт.