В России отреагировали на атаку ВСУ на Воронеж

Сенатор Карасин назвал атаку ВСУ на Воронеж продолжением терроризма Киева

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронеж — это вполне логичное продолжение государственного терроризма Киева, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на действия ВСУ.

«Чем дальше будет продолжаться безнаказанность и поощрение вот этой террористической деятельности со стороны Запада, я имею в виду Вашингтон и натовские страны, тем более развязной и хамской будет линия поведения Киева. Мы должны быть к этому готовы. Мы уже готовы к этому», — сказал Карасин.

Международное сообщество в данном случае ведет себя абсолютно безответственно. На Западе должны понимать, что это потом бумерангом ударит по общей ситуации в мире Григорий Карасин председатель комитета Совета Федерации по международным делам

ВСУ в ночь на вторник, 16 января, предприняли попытку атаковать Воронеж. Об этом сообщило Министерство обороны России. Атаку отразили силы противовоздушной обороны. Над территорией Воронежской области уничтожены три украинских беспилотника.

Как сообщил губернатор области Александр Гусев, в одном многоквартирном доме ликвидировано возгорание на балконе, еще в двух многоквартирных и ряде частных домов выбиты окна. На местах работают сотрудники оперативных служб.

В свою очередь сотрудники МЧС по Воронежской области сообщили, что в результате работы ПВО обломки одного из украинских беспилотников угодили в жилой многоквартирный дом на Тепличной улице. Пострадала девочка 2013 года рождения. Медицинскую помощь ребенку оказали на месте.

В Воронеже ввели городской режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

