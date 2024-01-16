В Венгрии Suzuki остановит завод на неделю из-за инцидента в Красном море

В Венгрии Suzuki приостановит завод из-за нарушения логистики в Красном море

Автомобильная компания Suzuki приостанавливает работу завода по сборке автомобилей в Венгрии на неделю из-за нарушения логистики в связи с инцидентов в Красном море. Об этом пишет газета Nikkei.

Уточняется, что к этому привели нарушения в поставках на предприятие произведенных в Японии деталей — в том числе двигателей. В прошлом году предприятие в Венгрии выпустило 142 тысячи машин.

10 января сообщалось, что йеменские хуситы впервые напали на корабль США в Красном море. Нападение было совершено в ответ на атаку на их военно-морские силы 31 декабря с американской стороны. Атака была совершена с помощью баллистических и противокорабельных ракет, а также беспилотников.

США и Великобритания при поддержке союзников атаковали Йемен в ночь на 12 января. Использовались боевые самолеты, крылатые ракеты и подводная лодка. Как заявила американская сторона, все цели операции достигнуты.