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06:45, 16 января 2024Экономика

В Венгрии Suzuki остановит завод на неделю из-за инцидента в Красном море

В Венгрии Suzuki приостановит завод из-за нарушения логистики в Красном море

Фото: Mike Blake / Reuters

Автомобильная компания Suzuki приостанавливает работу завода по сборке автомобилей в Венгрии на неделю из-за нарушения логистики в связи с инцидентов в Красном море. Об этом пишет газета Nikkei.

Уточняется, что к этому привели нарушения в поставках на предприятие произведенных в Японии деталей — в том числе двигателей. В прошлом году предприятие в Венгрии выпустило 142 тысячи машин.

10 января сообщалось, что йеменские хуситы впервые напали на корабль США в Красном море. Нападение было совершено в ответ на атаку на их военно-морские силы 31 декабря с американской стороны. Атака была совершена с помощью баллистических и противокорабельных ракет, а также беспилотников.

США и Великобритания при поддержке союзников атаковали Йемен в ночь на 12 января. Использовались боевые самолеты, крылатые ракеты и подводная лодка. Как заявила американская сторона, все цели операции достигнуты.

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      Юлия Мискевич
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