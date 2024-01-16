Жители Воронежа сообщили о новых взрывах
Жители Воронежа сообщили о двух новых взрывах в районе улицы ТепличнаяСюжетВзрыв в Воронеже
Местные жители сообщают о новых звуках взрывов в Воронеже. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Очевидцы сообщили минимум о двух громких звуках над городом в районе улицы Тепличная. Официальной информации пока нет.
В ночь на вторник, 16 января, Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать Воронеж, система противовоздушной обороны (ПВО) сбила три беспилотника.
Обломки одного из дронов угодили в жилой многоквартирный дом на Тепличной улице, пострадала девочка 2013 года рождения. В городе введен режим ЧС.