Жители Воронежа сообщили о новых взрывах

Жители Воронежа сообщили о двух новых взрывах в районе улицы Тепличная

Местные жители сообщают о новых звуках взрывов в Воронеже. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Очевидцы сообщили минимум о двух громких звуках над городом в районе улицы Тепличная. Официальной информации пока нет.

В ночь на вторник, 16 января, Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать Воронеж, система противовоздушной обороны (ПВО) сбила три беспилотника.

Обломки одного из дронов угодили в жилой многоквартирный дом на Тепличной улице, пострадала девочка 2013 года рождения. В городе введен режим ЧС.