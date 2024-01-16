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05:16, 16 января 2024Россия

Жители Воронежа сообщили о новых взрывах

Жители Воронежа сообщили о двух новых взрывах в районе улицы Тепличная
СюжетВзрыв в Воронеже

Фото: pixabay.com

Местные жители сообщают о новых звуках взрывов в Воронеже. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Очевидцы сообщили минимум о двух громких звуках над городом в районе улицы Тепличная. Официальной информации пока нет.

В ночь на вторник, 16 января, Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать Воронеж, система противовоздушной обороны (ПВО) сбила три беспилотника.

Обломки одного из дронов угодили в жилой многоквартирный дом на Тепличной улице, пострадала девочка 2013 года рождения. В городе введен режим ЧС.

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      Марина Совина
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