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17:26, 17 января 2024Экономика

Производитель назвал число проданных российских электрокаров

За 2023 год в России продали более двух тысяч электрокаров Evolute

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В 2023 году в России продали более двух тысяч электрокаров Evolute. Число реализованных машин назвала пресс-служба компании «Моторинвест».

В декабре производитель сбыл 225 автомобилей бренда. С начала года продали 2,02 тысячи электрокаров. Бренд Evolute за год расширил линейку до пяти моделей и завоевал лидерство по объему продаж среди официально представленных электромобилей в стране с долей в 27,4 процента. Сейчас на заводе в Липецкой области производятся автомобили i-PRO, i-JOY, i-SKY, i-JET, i-VAN, пояснили в компании.

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В конце декабря в «Моторинвест» заявили о старте предзаказов на новинку бренда — сборку спортивного кроссовера i-Jet начали на липецком заводе предприятия. Построенный на базе китайского автомобиля Seres SF5 будет оснащен силовой установкой мощностью 646 лошадиных сил, позволяющей разгоняться до 100 километров в час за 3,7 секунды, и батареей, позволяющей проехать до 530 километров.

Автоэксперт Олег Осипов заявил, что электрокар i-Sky, который по факту является полностью китайским, слишком дорогой. Россияне не захотят отдавать за такой продукт почти четыре миллиона рублей, это слишком много для машины, которая собирается на территории страны, пусть и из зарубежных запчастей, отметил он. При этом для людей, не слишком понимающих в машинах, определенным стимулом купить такой автомобиль могут стать какие-то акции, предположил Осипов.

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      Вячеслав Агапов
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