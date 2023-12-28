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15:48, 28 декабря 2023Экономика

Российский автопроизводитель начал сборку новых спортивных электрокаров

На заводе в Липецке начали сборку спортивного кроссовера Evolute i-Jet

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Российский автопроизводитель Evolute начал сборку спортивного кроссовера i-Jet на заводе в Липецке. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Компания уже начала оформлять предзаказы на новинку, однако еще не назвала цены и комплектации флагманского электрокара. Известно, что построенный на базе китайского автомобиля Seres SF5 будет оснащен силовой установкой мощностью 646 лошадиных сил, позволяющей разгоняться до 100 километров в час за 3,7 секунды и батареей, позволяющей проехать до 530 километров.

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Также в салоне электрокроссовера установлена цифровая приборная панель и мультимедийная система с 15,6-дюймовым дисплеем. Салон украшен амбиентной подсветкой с режимом выбора из 64 цветов, а сиденья отделаны экокожей с функцией массажа, подогревом, вентиляцией и электроприводом с памятью настроек.

Ранее автоэксперт Олег Осипов заявил, что электрокар i-Sky российского бренда Evolute, изготовляемый на заводе в Липецкой области, слишком дорогой для россиян. За машину, которая, по сути является перелицовкой китайской модели, не захотят отдавать почти четыре миллиона рублей. Интерес к продукту со стороны чиновников, каршеринговых сервисов и госструктур вряд ли позволит сделать его реализацию массовой, добавил он.

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      Вячеслав Агапов
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