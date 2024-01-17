Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Анастасия Потапова
1:0
2-й сет
live
Вероника Кудерметова
Australian Open — парный разряд (ж)
Барыс
2:0
2-й период
live
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
ХК Сочи
2:0
2-й период
live
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Онс Жабер
0:2
Завершен
Мирра Андреева
Australian Open (ж)
Аранча Рус
Завтра
03:00 (Мск)
Анна Калинская
Australian Open (ж)
07:55, 17 января 2024Спорт

Клишина показала фото в бикини

Фото: @dariaklishina

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина показала в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) новую фотографию.

Спортсменка опубликовала пост в день своего 33-летия. Она позировала в черном бикини в Майами. «Полет нормальный», — подписала пост прыгунья. Снимок собрал более четырех тысяч лайков.

В июле 2023 года Клишина заявила, что не испытывает чувства ностальгии по России. Она заявила, что общается с родителями и друзьями, которые прилетают два раза в год в США. Спортсменка добавила, что приезжает в Россию раз в год.

Клишина переехала в США в 2013 году, где с тех пор живет и тренируется. Спортсменка — двукратная чемпионка Европы и серебряная призерка чемпионата мира 2017 года. Она приняла участие в Олимпиаде в Токио, однако не сумела пробиться в финал турнира, получив травму во время квалификации.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Очень важна обратная связь». Путин ответил на сообщение с прямой линии с отказом голосовать за него

      Макрон пообещал Киеву сотни бомб и крылатые ракеты

      Кипр оказался обеспокоен массовым уходом крупного российского бизнеса

      На Ивлееву поступило шесть заявлений в полицию из-за голой вечеринки

      Приговоренный к смертной казни британец снова вернулся в зону СВО

      Россиянин вернулся из колонии и расправился с отцом во время ссоры

      Стало известно о готовности Орбана кардинально сменить позицию по Украине

      Женщина занялась сексом после десятилетнего воздержания и попала в больницу

      Названо условие замены истребителей беспилотниками

      Движение на части российской федеральной трассы закрыли из-за непогоды

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости