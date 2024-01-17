Клишина показала фото в бикини

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина показала в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) новую фотографию.

Спортсменка опубликовала пост в день своего 33-летия. Она позировала в черном бикини в Майами. «Полет нормальный», — подписала пост прыгунья. Снимок собрал более четырех тысяч лайков.

В июле 2023 года Клишина заявила, что не испытывает чувства ностальгии по России. Она заявила, что общается с родителями и друзьями, которые прилетают два раза в год в США. Спортсменка добавила, что приезжает в Россию раз в год.

Клишина переехала в США в 2013 году, где с тех пор живет и тренируется. Спортсменка — двукратная чемпионка Европы и серебряная призерка чемпионата мира 2017 года. Она приняла участие в Олимпиаде в Токио, однако не сумела пробиться в финал турнира, получив травму во время квалификации.