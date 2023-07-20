Переехавшая в США Клишина высказалась о ностальгии по России

Переехавшая в США Клишина рассказала, что не испытывает чувства ностальгии по России

Переехавшая в США легкоатлетка Дарья Клишина высказалась о чувстве ностальгии по России. Ее слова приводит Sports.ru.

«Ностальгии как таковой нет. У меня остались друзья в России, мы общаемся очень часто. С мамой и папой всегда на видеосвязи, плюс они прилетают два раза в год в Америку», — рассказала спортсменка. Она добавила, что раз в год приезжает в Россию.

Клишина также ответила на вопрос о продолжении карьеры. «Приоритет сейчас — семья. Нет мотивации вернуться на тот уровень, на котором я была. Я тренируюсь для себя, потому что хочется поддерживать форму», — заявила она, отметив, что нашла бы мотивацию, если бы российских легкоатлетов допустили к участию в Олимпийских играх-2024 в Париже.

Клишина переехала в США в 2013 году, где с тех пор живет и тренируется. Спортсменка — двукратная чемпионка Европы и серебряная призерка чемпионата мира 2017 года. Она приняла участие в Олимпиаде в Токио, однако не сумела пробиться в финал турнира, получив травму во время квалификации.