Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Динамо Бт
Сегодня
20:00 (Мск)
Тирана
Лига конференций|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Динамо Мн
Сегодня
20:00 (Мск)
Железничар
Лига конференций|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Эгнатия
Сегодня
21:00 (Мск)
Арарат-Армения
Лига конференций|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Арсенал Тв
Сегодня
21:30 (Мск)
Алашкерт
Лига конференций|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Сараево
Сегодня
22:00 (Мск)
Торпедо Кт
Лига конференций|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
13:10, 20 июля 2023Спорт

Переехавшая в США Клишина высказалась о ностальгии по России

Переехавшая в США Клишина рассказала, что не испытывает чувства ностальгии по России
Дарья Клишина

Дарья Клишина. Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Переехавшая в США легкоатлетка Дарья Клишина высказалась о чувстве ностальгии по России. Ее слова приводит Sports.ru.

«Ностальгии как таковой нет. У меня остались друзья в России, мы общаемся очень часто. С мамой и папой всегда на видеосвязи, плюс они прилетают два раза в год в Америку», — рассказала спортсменка. Она добавила, что раз в год приезжает в Россию.

Клишина также ответила на вопрос о продолжении карьеры. «Приоритет сейчас — семья. Нет мотивации вернуться на тот уровень, на котором я была. Я тренируюсь для себя, потому что хочется поддерживать форму», — заявила она, отметив, что нашла бы мотивацию, если бы российских легкоатлетов допустили к участию в Олимпийских играх-2024 в Париже.

Клишина переехала в США в 2013 году, где с тех пор живет и тренируется. Спортсменка — двукратная чемпионка Европы и серебряная призерка чемпионата мира 2017 года. Она приняла участие в Олимпиаде в Токио, однако не сумела пробиться в финал турнира, получив травму во время квалификации.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Стрельцов
    Обсудить
    Последние новости

    Росгвардия и ее чеченские полки получат тяжелую военную технику. Зачем им нужны танки, самолеты и артиллерия?

    Россиянин устроил взрыв газа в жилом доме для убийства жены и детей

    Песков заявил об обеспокоенности России и Белоруссии агрессивностью Польши

    Певица Стоцкая улетела из России

    Блогер Wylsacom прокомментировал сообщения о налоговой проверке

    Топ-менеджер «Ростелекома» разбился на мотоцикле и погиб на Рублевке в Москве

    В МИД назвали немецкий военный завод на Украине целью для Российской армии

    Стало известно о планах «Интер Майами» назначить Месси капитаном команды

    Врачи спасли случайно проглотившего ключи от машины мужчину

    Подсчитаны доходы от замороженных активов России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости