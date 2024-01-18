Суд отказался рассматривать иск на миллиард рублей к Ивлеевой за вечеринку

В Москве суд не стал рассматривать иск на 1 млрд руб. к Ивлеевой за вечеринку

Таганский суд Москвы отказался рассматривать иск на один миллиард рублей к блогеру Анастасии Ивлеевой, поданный из-за «голой вечеринки». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Причиной такого решения стало то, что иск подан гражданином, не обладающим правом выступать в защиту других лиц.

Коллективный иск к Ивлеевой, подразумевающий выплату компенсации за нанесение морального вреда за скандальную вечеринку в клубе «Мутабор», подал актер и продюсер Александр Иншаков.

Первоначально он обратился в Хамовнический суд столицы, но 9 января инстанция вернула ему заявление, поскольку Ивлеева не проживает на территории Хамовников. Она зарегистрирована по месту жительства в другом субъекте Российской Федерации.

Еще один иск на миллиард рублей был подан к блогеру уроженкой Златоуста Челябинской области во Всеволожский суд Ленинградской области.

«Голая вечеринка» Ивлеевой прошла в ночь на 21 декабря 2023 года в клубе «Мутабор». 10 января столичный суд приостановил работу указанного заведения на 90 суток из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований.