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19:42, 18 января 2024Спорт

Медведев вышел в третий круг Australian Open

Россиянин Медведев победил Руусувуори и вышел в третий круг Australian Open

Фото: Ma Ping / Globallookpress.com

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг Australian Open. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Во втором круге Медведев сыграл против представителя Финляндии Эмиля Руусувуори. Встреча завершилась в пяти сетах со счетом 3:6, 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:1), 6:0 в пользу россиянина. Спортсмены провели на корте 4 часа 24 минуты и завершили игру в 03:39 по местному времени.

Медведев — третья ракетка мира. В следующем матче 27-летний теннисист сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович. В финале 2023 года он оказался сильнее грека Стефаноса Циципаса со счетом 6:3, 7:6 (4), 7:6 (5).

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