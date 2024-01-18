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10:33, 18 января 2024Экономика

На Западе отказались считать конфискацию российских активов панацеей для Украины

Прицкер: конфискация российских активов не станет панацеей для Украины

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Конфискация российских активов на сумму 300 миллиардов долларов не станет панацеей для Киева. Об этом заявила специальный представитель США по восстановлению экономики Украины Пенни Прицкер на экономическом форуме в Давосе, ее слова приводит Reuters.

Западные страны обсуждают возможную конфискацию замороженных активов Банка России, однако их руководство обеспокоено возможными последствиями этого шага, и поэтому настаивают на создании поиске альтернативных вариантов поддержки Украины. При этом ряд официальных лиц отказывается считать эту меру панацеей.

«Первое, что вы знаете, это то, что необходимо привлечь массу юристов. Ошибочно думать, что это даст эффект панацеи. Предпринимаются реальные усилия, но мы далеки от окончательного решения» — пояснила Прицкер.

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Ранее премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что для конфискации российских замороженных активов необходим четкий механизм, который не дестабилизирует мировую финансовую систему. Пока он не будет создан, средства Центробанка, заблокированные в европейских депозитариях, можно использовать в качестве залога для привлечения средств для Украины, предложил он.

Международное рейтинговое агентство Moody's пообещало не объявлять дефолт в странах, выпустивших облигации, купленные Россией. Руководитель сектора суверенных рейтингов EMEA в S&P Global Фрэнк Гилл добавил, что конфискация этих активов не вызовет дефолта, так как выплаты по купонам производятся через платежного агента, который продолжит перечислять платежи другим кредиторам.

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      Вячеслав Агапов
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