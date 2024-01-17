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20:59, 17 января 2024Экономика

Moody's пообещало не объявлять дефолт в случае конфискации российских активов

Moody's: конфискация российских активов не вызовет дефолт по гособлигациям

Фото: Mike Segar / Reuters

Международное рейтинговое агентство Moody's пообещало не объявлять дефолт в странах, выпустивших облигации, которые приобрела Россия в случае, если ее активы за рубежом будут конфискованы. Об этом сообщает Reuters.

«Наши рейтинги обычно не отражают соображения, специфичные для держателей облигаций, поэтому мы не будем рассматривать этот сценарий как дефолт для этих стран», — пояснил старший вице-президент Moody's Investors Service Торстен Нестманн.

Руководитель сектора суверенных рейтингов EMEA в S&P Global Фрэнк Гилл добавил, что конфискация российских активов не вызовет дефолта, так как выплаты по купонам производятся через платежного агента, который продолжит перечислять платежи другим кредиторам.

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Ранее Банк России заявил, что большая часть замороженных резервов хранится в денежных средствах и гособлигациях Франции, Германии, Великобритании, Австрии и Канады. Если эти активы будут конфискованы, Москва не получит причитающихся ей платежей, поэтому рейтинговые агентства могут объявить дефолт по внешним долговым обязательствам указанных государств.

В июне 2022 года агентство Moody's заявило, что Россия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам, так как держатели суверенного долга страны не получили выплаты по еврооблигациям на сумму 100 миллионов долларов. Министерство финансов России ответило, что в полном объеме исполнило обязательства и перечислило деньги платежному агенту — Национальному расчетному депозитарию (НРД). Неполучение денег инвесторами из-за действий международных расчетно-клиринговых систем не считается дефолтом, отметили в ведомстве.

11 января администрация президента США Джо Байдена поддержала принятие законопроекта, который позволяет изъять заблокированные на Западе активы России на сумму 300 миллиардов долларов в пользу Украины. Позже стало известно о подготовке России к судебным разбирательствам, чтобы помешать таким попыткам со стороны США или стран Евросоюза (ЕС).

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      Вячеслав Агапов
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