«Атлетико» обыграл «Реал» в матче Кубка Испании и вышел в четвертьфинал

Мадридский «Атлетико» обыграл «Реал» в матче Кубка Испании и вышел в четвертьфинал. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Команды Диего Симеоне и Карло Анчелотти свел жребий в 1/8 финала Кубка. «Атлетико» взял реванш за недавнее поражение — с «Реалом» футболисты сыграли в мадридском дерби во второй раз за неделю.

Ранее Карло Анчелотти стал одним из лучших действующих клубных тренеров мира по версии FourFourTwo.

5 июля стало известно о назначении Анчелотти главным тренером сборной Бразилии, однако накануне пентакампеонов возглавил Доривал Жуниор.