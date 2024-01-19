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16:28, 19 января 2024Культура

Мартич из «Пасош» подал апелляцию на выдворение из России

Мартич из «Пасош» обжаловал решение о выдворении из РФ за песню о наркотиках
Петар Мартич

Петар Мартич. Кадр: СЮР TV / YouTube

Сербский музыкант и вокалист «Пасош» Петар Мартич обжаловал решение о выдворении из России за песню о наркотиках. Об этом сообщили в Никулинском суде Москвы, пишет ТАСС.

Уточняется, что исполнитель подавал апелляционную жалобу на решение о признании его виновным по части 2 статьи 6.13 («Пропаганда наркотических средств иностранным гражданином») КоАП РФ. Ее, в свою очередь, сейчас передают Мосгорсуду на рассмотрение, так что новая дата заседания еще не назначена.

В то же время агентство сообщает, что певец уже успел обжаловать решение о выдворении его из страны.

Ранее в январе Никулинский суд Москвы признал серба виновным в пропаганде наркотических средств. Тогда же музыканту назначили наказание в виде штрафа с выдворением за пределы России. Причиной такого решения стала его песня «Насекомое», записанная совместно с рэпером Boulevard Depo. Позднее также стало известно, что музыканту разрешили выехать из страны без предварительного задержания.

Мартич, в свою очередь, отреагировал на свое выдворение из России. Он признался, что не согласен с итогами заседания и хочет подать на обжалование. Певец из «Пасош» также добавил, что сейчас с ним все в порядке и он находится в безопасности.

Петар Мартич родился в Белграде в 1993-м. Позднее, в 1997-м, переехал в Россию. Он создал такие музыкальные группы, как «Пасош», «Озера», и DJ-проект «Прыгай киска».

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      Варвара Кошечкина
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