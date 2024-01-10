Лидер группы «Пасош» отреагировал на свое выдворение из России

Лидер группы «Пасош» Мартич собрался оспорить решение о своем выдворении из РФ

Сербский музыкант и лидер групп «Пасош» и «Прыгай киска» Петар Мартич отреагировал на решение Никулинского суда выдворить его из России за пропаганду наркотиков. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

Артист признался, что не согласен с итогами заседания. «О решении суда меня известили, мы с ним не согласны, считаем его неоправданно строгим и собираемся обжаловать», — написал Мартич.

Он добавил, что сейчас с ним все в порядке и он находится в безопасности, а также поблагодарил поклонников за слова поддержки и поздравил читателей с наступившими праздниками.

Ранее музыканта признали виновным по части 2 статьи 6.13 («Пропаганда наркотических средств иностранным гражданином») КоАП РФ и назначили наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей с выдворением за пределы РФ.

С 2002 года Мартич обучался в российской школе, после окончания которой поступил в вуз на факультет журналистики. Так и не завершив обучение, начал выпускать музыку. В рамках рэп-проекта «Прыгай киска» Мартич выпустил восемь релизов, в составе группы «Пасош» — пять. Он также представил слушателям два личных альбома и одну пластинку, написанную совместно с его бывшей возлюбленной.