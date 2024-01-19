Нефть резко подорожала

Цена барреля нефти Brent приблизилась к $80 на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Нефть эталонного североморского сорта Brent резко подорожала на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Стоимость сырья на лондонской бирже ICE за день выросла до 79,7 доллара за баррель, свидетельствуют данные площадки.

С открытия торгов сырье приблизилось к отметке в 80 долларов за баррель, прибавив за день порядка 0,7 доллара. На момент написания материала стоимость нефти стабилизировалась на уровне 79,04 доллара. Сырье дорожает после множественных ударов США по объектам хуситов в Йемене и в свете сохраняющихся угроз для судоходства и доставки грузов через Красное море.

«Цены на нефть по-прежнему хорошо поддерживаются напряженностью на Ближнем Востоке», — отметили опрошенные Bloomberg аналитики Commerzbank.

Стоимость морских перевозок растет с середины декабря 2023 года, когда йеменские повстанцы-хуситы начали обстреливать торговые суда в Красном море. К началу января тарифы на перевозки в 40-футовых контейнерах между Китаем и Роттердамом увеличились на 115 процентов и достигли уровня в 3577 долларов. На текущий момент цены на доставку одного контейнера из Китая в Европу увеличились в четыре раза, заявил советник по вопросам морского судоходства нидерландской бизнес-ассоциации по торговле и логистике Evofenedex Каспер Рураде.

Представители датской судоходно-логистической корпорации AP Moller-Maersk, которая ранее отменила рейсы через Баб-эль-Мандебский пролив, заявили, что из-за конфликта в регионе увеличиваются риски серьезных сбоев в мировой торговле. В компании предрекли, что напряженная геополитическая обстановка в акватории сохранится в ближайшее время и клиентам стоит приготовиться к задержкам с доставкой грузов.