Симоньян: Ближний Восток полыхнет, это может стать предпосылкой третьей мировой

Конфликт на Ближнем Востоке «полыхнет серьезно» и может стать предпосылкой третьей мировой войны. Об этом заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала ТВЦ.

«Полыхнет серьезно, и очень может быть, что то, что мы видели, то, что началось в октябре и продолжается сейчас (...) — это все могут быть первые звоночки третьей мировой, я вам скажу».

При этом журналистка, комментируя исход президентских выборов в США, не стала делать прогнозы. Симоньян отметила, что выборы в Соединенных Штатах похожи на гонку «Формулы-1» между двумя «самыми крутыми машинами, за рулем которых сидят самые крутые пилоты».

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Предполагается, что за главный пост в стране вновь поборются демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп.

Ранее председатель Народного совета ДНР Артем Жога заявил, что президент России Владимир Путин предотвратил начало третьей мировой войны.