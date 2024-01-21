Футболист «Аль-Насра» Роналду заявил, что «Золотой мяч» теряет свой авторитет

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду раскритиковал премию «Золотой мяч», присуждаемую лучшему футболисту сезона. Его слова приводятся на странице Al Nassr Zone в соцсети X.

Спортсмен заявил, что награда теряет свой авторитет. По его мнению, для выбора лучшего игрока нужно анализировать весь сезон. «Я больше не верю в эти награды, и не потому, что я выиграл Globe Soccer Awards. Это факт, существуют цифры, и они не лгут», — подчеркнул он.

В 2023-м Роналду в общей сложности забил 54 мяча, из них десять — в составе национальной сборной.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». На его счету пять побед в Лиге чемпионов, а также чемпионские титулы в Англии, Испании и Италии. Вместе со сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года, серебряным и бронзовым призером континентального первенства, а также победителем Лиги наций УЕФА 2019 года.

