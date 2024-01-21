Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Алекс де Минор
1:1
3-й сет
live
Андрей Рублёв
Australian Open (м)
Торпедо
1:2
2-й период
live
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Металлург Мг
Сегодня
14:30 (Мск)
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
Сегодня
17:00 (Мск)
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
Сегодня
17:00 (Мск)
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Борнмут
Сегодня
19:30 (Мск)
Ливерпуль
Англия - Премьер-лига|21-й тур
14:04, 21 января 2024Спорт

Роналду раскритиковал премию «Золотой мяч»

Футболист «Аль-Насра» Роналду заявил, что «Золотой мяч» теряет свой авторитет

Фото: Ahmed Yosri / Reuters

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду раскритиковал премию «Золотой мяч», присуждаемую лучшему футболисту сезона. Его слова приводятся на странице Al Nassr Zone в соцсети X.

Спортсмен заявил, что награда теряет свой авторитет. По его мнению, для выбора лучшего игрока нужно анализировать весь сезон. «Я больше не верю в эти награды, и не потому, что я выиграл Globe Soccer Awards. Это факт, существуют цифры, и они не лгут», — подчеркнул он.

В 2023-м Роналду в общей сложности забил 54 мяча, из них десять — в составе национальной сборной.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». На его счету пять побед в Лиге чемпионов, а также чемпионские титулы в Англии, Испании и Италии. Вместе со сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года, серебряным и бронзовым призером континентального первенства, а также победителем Лиги наций УЕФА 2019 года.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Афганистане разбился российский самолет. У него отказали сразу два двигателя

      В Херсонской области сбили две летевшие на Крым ракеты ВСУ

      Появилось видео атаки дрона на газовый терминал в порту Усть-Луги

      В России высказались о взятии села Крахмальное под Харьковом

      Россиянка описала отдых на Пхукете фразой «откровенных танцев не избежать»

      Россиянин привязал к авто десяток тюбингов и попал на видео

      Роналду раскритиковал премию «Золотой мяч»

      Буданов счел немыслимым продолжение боевых действий без мобилизации

      Ученые предупредили о возможной пандемии из-за сибирских зомби-вирусов

      Системы ПВО сбили воздушную цель над акваторией Севастополя

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше