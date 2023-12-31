Игрок «Аль-Насра» Роналду забил 54 мяча в 2023-м и стал лучшим бомбардиром года

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром 2023 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В 2023-м Роналду в общей сложности забил 54 мяча, из которых десять — в составе национальной сборной. Он обошел по этому показателю английского форварда «Баварии» Харри Кейна и французского нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, в активе которых по 52 гола.

Роналду перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года. Контракт игрока рассчитан на два года. Его зарплата в клубе составляет 200 миллионов евро в год.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». На его счету пять побед в Лиге чемпионов, а также чемпионские титулы в Англии, Испании и Италии. Вместе со сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года, серебряным и бронзовым призером континентального первенства, а также победителем Лиги наций УЕФА 2019 года.