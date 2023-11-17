38-летний Роналду установил новый рекорд в матчах за сборную

Роналду стал первым игроком в истории, забившим десять голов за сборную в 38 лет

Нападающий Криштиану Роналду установил новый рекорд в матчах за сборную Португалии. Об этом сообщает Stats Foot в соцсети X.

16 ноября Роналду на 46-й минуте забил гол в ворота сборной Лихтенштейна в гостевом матче квалификации Евро-2024 (2:0). Этот мяч стал для игрока десятым за национальную команду в возрасте 38 лет. Роналду стал первым футболистом в истории, кто добился такого результата.

Вместе со сборной Португалии Роналду стал чемпионом Европы 2016 года, серебряным и бронзовым призером континентального первенства. Также вместе с командой он стал победителем Лиги наций УЕФА в 2019 году.

Групповой этап квалификационного турнира Евро-2024 завершится 21 ноября 2023 года. Португалия с 27 очками после девяти матчей является лидером группы J.