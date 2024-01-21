Захарова обвинила Германию в национальной дискриминации

Захарова напомнила Германии о ее истории из-за позиции по Газе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Германию в ведении политики, основанной на национальной дискриминации. Об этом она заявила, комментируя решение властей ФРГ противодействовать в ООН ЮАР, обвинившей Израиль в геноциде в Газе, передает пресс-служба МИД РФ.

Ранее ЮАР подала иск в Международный суд ООН против Израиля из-за действий страны в отношении сектора Газа.

«История знает немало примеров, когда преступники, совершившие тяжкие проступки, вставали на путь исправления, используя свои знания о незаконном опыте, помогали предотвратить аналогичные злодеяния. (...) Мы видим, что Германия пошла по другому пути взаимодействия со своим прошлым», — заявила Захарова.

По мнению представителя МИД, в поступках Берлина наблюдается деление людей по национальному признаку, «выведенное на новый, более изощренный уровень».

В качестве примера она привела тот факт, что Германия отказывается платить блокадникам Ленинграда нееврейской национальности.

При этом Захарова отметила, что решение ФРГ противодействовать ЮАР не удивило Россию. «Это происходит на фоне безоговорочной поддержки, которую Берлин всегда оказывает Израилю без оглядки на ее последствия. Такая линия властей Германии давно и прочно занимает важное место среди негласных догм "порядка, основанного на правилах", определяемых Вашингтоном», — отметила она.

Москва, добавила представитель МИД, считает поведение властей ФРГ недопустимым и безнравственным, незаконным и аморальным.