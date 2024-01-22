Мэр российского города опровергла сообщения о подготовке нападений на школы

Мэр Саратова Мокроусова назвала фейком сообщения о подготовке нападений на школы

Информация о том, что в Саратове готовятся нападения на школы, не соответствует действительности. Об этом заявила мэр российского города Лада Мокроусова в Telegram-канале.

«Уважаемые саратовцы, в мессенджерах и социальных сетях распространяются сообщения провокационного содержания, направленные на создание панических настроений», — написала мэр.

Она также добавила, что аналогичные фейковые данные распространялись и в других регионах России. Мэр Саратова обратилась к жителям с просьбой сохранять спокойствие и заверила, что ситуация находится под контролем правоохранителей.

Ранее информацию о подготовке к нападению на школы опровергли в Ростовской области. Власти заверили, что, согласно данным ФСБ, к публикациям подобных вбросов имеют отношения украинские спецслужбы.

До этого министр образования Северной Осетии Элла Алибекова предупредила о распространении в соцсетях фейков о нападении на школу. По данным органов безопасности, канал, распространяющий фейки, также мог быть создан одним из украинских центров информационно-психологических операций (ЦИПсО), чтобы посеять панику, оказать воздействие на людей.