Пассажир заметил отсутствие болтов на крыле самолета за минуты до взлета

Пассажир Virgin Atlantic заметил отсутствие болтов на крыле самолета до взлета

Пассажир британской авиакомпании Virgin Atlantic заметил отсутствие болтов на крыле самолета за несколько минут до взлета. Подробностями истории поделилось издание Manchester Evening News.

После того, как путешественник сообщил о проблеме членам экипажа, рейс из Манчестера в Нью-Йорк был отменен. На борт вызвали инженеров, которые провели техническую проверку лайнера и заменили отсутствующие верхушки креплений, пишет издание.

Представители авиакомпании заявили, что безопасность клиентов и экипажа является их главным приоритетом и что она «никаким образом не была поставлена под угрозу». Пассажиров Virgin Atlantic доставили в точку назначения на запасных рейсах.

Ранее сообщалось, что Федеральное агентство гражданской авиации США (FAA) призвало операторов Boeing визуально проверять заглушки дверей на самолетах модели 737-900ER. Их попросили убедиться, что двери средних выходов надежно закреплены.