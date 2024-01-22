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16:04, 22 января 2024Путешествия

Пассажир заметил отсутствие болтов на крыле самолета за минуты до взлета

Пассажир Virgin Atlantic заметил отсутствие болтов на крыле самолета до взлета

Фото: Angelika Warmuth / dpa / Globallookpress.com

Пассажир британской авиакомпании Virgin Atlantic заметил отсутствие болтов на крыле самолета за несколько минут до взлета. Подробностями истории поделилось издание Manchester Evening News.

После того, как путешественник сообщил о проблеме членам экипажа, рейс из Манчестера в Нью-Йорк был отменен. На борт вызвали инженеров, которые провели техническую проверку лайнера и заменили отсутствующие верхушки креплений, пишет издание.

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Представители авиакомпании заявили, что безопасность клиентов и экипажа является их главным приоритетом и что она «никаким образом не была поставлена под угрозу». Пассажиров Virgin Atlantic доставили в точку назначения на запасных рейсах.

Ранее сообщалось, что Федеральное агентство гражданской авиации США (FAA) призвало операторов Boeing визуально проверять заглушки дверей на самолетах модели 737-900ER. Их попросили убедиться, что двери средних выходов надежно закреплены.

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      Марина Черняк
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