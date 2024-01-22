Стало известно о конфликте Месси с главным тренером сборной Аргентины

Месси поссорился с тренером сборной Аргентины Скалони из-за проигрыша Уругваю

У форварда Лионеля Месси возник конфликт с главным тренером сборной Аргентины Лионелем Скалони. Об этом стало известно LA100.

По информации журналиста издания Шеркиса Бьяло, ссора произошла перед матчем отборочного турнира чемпионата мира 2026 года с Уругваем. Недопонимание усилилось на фоне слухов о том, что за несколько дней до игры аргентинские футболисты посетили закрытую вечеринку.

Матч прошел 17 ноября и завершился поражением Аргентины со счетом 0:2. Месси, не отметившийся результативными действиями, устроил потасовку с уругвайским защитником Матиасом Оливером.

Аргентина возглавляет турнирную таблицу южноамериканской отборочной зоны. В активе команды 15 очков. Уругвай с 13 очками идет вторым.