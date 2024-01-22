В России сочли идею о мирной конференции по Украине обреченной на провал

Посол Гармонин: идея о мирном саммите по Украине в Швейцарии обречена на провал

Швейцария подключилась к обреченной на провал идее, согласившись на предложение Киева об организации конференции по Украине на основе так называемой «формулы мира» президента Владимира Зеленского, не учитывающей позицию Москвы. Об этом заявил в интервью газете Sonntags Zeitung посол России в Берне Сергей Гармонин.

Как считает дипломат, эта «формула мира», которую Киев при поддержке Запада рассматривает как не имеющую альтернативы, «не может быть платформой для серьезного диалога».

«Возможности для участия в таком формате мы не видим», — сказал Гармонин.

Посол пояснил, что в отсутствие России «"мирный саммит" будет означать лишь очередной раунд бесплодных консультаций, которые не смогут привести к конкретному результату"», а без участия Москвы любые разговоры об урегулировании на Украине «бессмысленны и лишены каких-либо перспектив».

Президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что страна намерена провести мирную конференцию по Украине в 2024 году.

Ранее сообщалось, что Швейцария может разрешить въезд находящимся под санкциями гражданам России в случае проведения в стране мирных переговоров по Украине. Так пресс-секретарь государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш прокомментировал заявление Амхерд о просьбе президента Украины Владимира Зеленского организовать мирный саммит по Украине.

Зеленский представил «формулу мира», состоящую из пяти условий, в ноябре 2022 года. Он потребовал восстановить границы Украины 1991 года, дать стране гарантии безопасности, а также обеспечить «радиационную безопасность» на Запорожской АЭС и ввести потолок цен на российские энергоресурсы.

Президент России Владимир Путин назвал «формулу мира» главы Украины Владимира Зеленского запретительными требованиями для переговорного процесса.