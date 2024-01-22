Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:46, 22 января 2024Мир

В Турции назвали срок голосования о вступлении Швеции в НАТО

CNN: парламент Турции может проголосовать о вступлении Швеции в НАТО 23 января

Фото: Yıldız Yazıcıoğlu / Wikimedia

Парламент Турции во вторник, 23 января, может проголосовать о вступлении Швеции в НАТО. Об этом сообщает CNN Turk.

По данным телеканала, протокол о вступлении Швеции в НАТО будет внесен в повестку дня парламента. Недавно, уточняет корреспондент CNN Turk, это обсуждалось в комитете парламента по иностранным делам. Ожидается, что после парламентских обсуждений протокол, предусматривающий членство Швеции в НАТО, будет вынесен на голосование.

Между тем Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного правительственного чиновника сообщает, что парламент Турции собирается проголосовать за вступление Швеции в Североатлантический альянс в течение недели.

Агентство отмечает, что Партия справедливости и развития (ПСР) президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана будет добиваться одобрения парламента для ратификации членства Швеции в НАТО. В случае одобрения протокола Турцией Венгрия станет единственным противником расширения НАТО.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду на скорую ратификацию Турцией и Венгрией вступления Швеции в альянс. По его словам, вступление Стокгольма сделает НАТО сильнее.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в 2022 году на фоне начала военного конфликта России и Украины. Хельсинки официально стал членом блока в апреле 2023 года. Швеция пока не присоединилась к альянсу, в том числе из-за разногласий с Турцией.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Сын французского генерала погиб в зоне СВО. Его ликвидировали в Харькове вместе с другими наемниками

      Замедление работы ЕС над антироссийскими санкциями объяснили

      В ООН призвали провести независимое расследование удара по Донецку

      Российский вирусолог высказался об опасности древних зомби-вирусов из Арктики

      Мужчина отправлял интимные видео 12-летней девочке и получил семь лет колонии

      56-летняя Николь Кидман вышла в свет в откровенном платье и была обругана в сети

      Арабские туристы кардинально пересмотрели взгляды на Россию

      Выбросившая кота Твикса на мороз проводница объяснила свой поступок

      На Украине назвали сумму оборонных расходов в 2023 году

      В Госдуме назвали пиар-акцией указ Зеленского о территориях России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше