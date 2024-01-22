В Турции назвали срок голосования о вступлении Швеции в НАТО

CNN: парламент Турции может проголосовать о вступлении Швеции в НАТО 23 января

Парламент Турции во вторник, 23 января, может проголосовать о вступлении Швеции в НАТО. Об этом сообщает CNN Turk.

По данным телеканала, протокол о вступлении Швеции в НАТО будет внесен в повестку дня парламента. Недавно, уточняет корреспондент CNN Turk, это обсуждалось в комитете парламента по иностранным делам. Ожидается, что после парламентских обсуждений протокол, предусматривающий членство Швеции в НАТО, будет вынесен на голосование.

Между тем Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного правительственного чиновника сообщает, что парламент Турции собирается проголосовать за вступление Швеции в Североатлантический альянс в течение недели.

Агентство отмечает, что Партия справедливости и развития (ПСР) президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана будет добиваться одобрения парламента для ратификации членства Швеции в НАТО. В случае одобрения протокола Турцией Венгрия станет единственным противником расширения НАТО.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду на скорую ратификацию Турцией и Венгрией вступления Швеции в альянс. По его словам, вступление Стокгольма сделает НАТО сильнее.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в 2022 году на фоне начала военного конфликта России и Украины. Хельсинки официально стал членом блока в апреле 2023 года. Швеция пока не присоединилась к альянсу, в том числе из-за разногласий с Турцией.