В Бельгии подтвердили передачу Украине доходов от активов России

La Libre: Бельгия передаст Украине 611 миллионов евро доходов от активов РФ

Бельгия выделит на военную помощь Киеву на 611 миллионов евро из доходов от замороженных российских активов, подтвердила министр обороны страны Людивин Дедондер, слова которой приводит La Libre.

Отмечается, что речь идет о процентах по хранящимся в местном депозитарии Euroclear средствам. Ранее власти страны уже анонсировали такую возможность. В частности, об этом говорил премьер-министр Александр де Кроо.

В октябре прошлого года он пообещал создать фонд помощи Украине на общую сумму в 1,7 миллиарда евро, финансируемый за счет средств, получаемых от налогообложения прибыли от российских активов.

Несколько дней назад де Кроо также заявил о необходимости создания на Западе механизма для конфискации российских активов. По мнению директора Института политических исследований Сергея Маркова, изъятие замороженных российских активов грозит еврозоне катастрофически плохими последствиями, в частности массовой потерей доверия инвесторов.

В США администрация президента Джо Байдена «в принципе приветствовала» принятие законопроекта, согласно которому российские средства в размере 300 миллиардов долларов будут переданы на восстановление Украины, но окончательных решений по поводу возможности конфискации пока не озвучивала.