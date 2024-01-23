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01:47, 23 января 2024Спорт

«Интер» в третий раз подряд завоевал Суперкубок Италии

«Интер» победил «Наполи» со счетом 1:0 и выиграл Суперкубок Италии по футболу

Фото: Ahmed Yosri / Reuters

Футболисты миланского «Интера» победили «Наполи» и завоевали восьмой в истории Суперкубок Италии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Решающая встреча состоялась в Эр-Рияде и завершилась со счетом 1:0 в пользу «Интера». Единственный гол забил на 90-й минуте Лаутаро Мартинес. «Наполи» завершал матч в меньшинстве после удаления Джованни Симеоне на 60-й минуте.

Миланский клуб завоевал Суперкубок Италии в третий раз подряд под руководством Симоне Индзаги.

Ранее Симоне Идзаги включили в число номинантов на звание лучшего тренера 2023 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). В списке также оказался главный тренер сборной Италии Лучано Спалетти и главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, который в итоге получил награду.

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      Марина Совина
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