«Интер» в третий раз подряд завоевал Суперкубок Италии

«Интер» победил «Наполи» со счетом 1:0 и выиграл Суперкубок Италии по футболу

Футболисты миланского «Интера» победили «Наполи» и завоевали восьмой в истории Суперкубок Италии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Решающая встреча состоялась в Эр-Рияде и завершилась со счетом 1:0 в пользу «Интера». Единственный гол забил на 90-й минуте Лаутаро Мартинес. «Наполи» завершал матч в меньшинстве после удаления Джованни Симеоне на 60-й минуте.

Миланский клуб завоевал Суперкубок Италии в третий раз подряд под руководством Симоне Индзаги.

Ранее Симоне Идзаги включили в число номинантов на звание лучшего тренера 2023 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). В списке также оказался главный тренер сборной Италии Лучано Спалетти и главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, который в итоге получил награду.